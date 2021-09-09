Милонова «похитили»: что случилось с ростовой фигурой депутата

Неизвестные похитили ростовую фигуру депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, которая находилась возле приемной народного избранника в Санкт-Петербурге на Московском проспекте. Что случилось с «двойником» Милонова и что он думает по этому поводу — депутат рассказал ФАН.

Для привлечения внимания горожан напротив предвыборного штаба кандидата в депутаты была установлена ростовая фигура чиновника в полный рост. Где она сейчас — никто не знает. Представители народного избранника готовят заявление в полицию в связи с пропажей, потому что, по словам Виталия Милонова, это преступление.

«Надеюсь, что моя фигура не будет использована для каких-то сомнительных действий. Очень жаль, что кто-то тайком выкрал моего двойника — мне совершенно не жалко было бы его подарить человеку после выборов, но произошедшее — это все-таки преступление. Если человек одумается и вернет нашему штабу мое изображение, — заявление заберем и разойдемся с миром», — сказал депутат.

Федеральное агентство новостей /

Пока остается лишь догадываться, были ли эти действия проделками конкурентов или поклонники депутата решили установить его изображение дома. Ответ на этот вопрос ищет полиция — соратники чиновника, да и он, настроены серьезно.

Ранее в рядах католической церкви произошел скандал: испанский епископ Сольсоны (Каталония) Ксавье Новелл отрекся от своего сана, чтобы сожительствовать с разведенной и имеющей двух детей от предыдущих отношений писательницей эротических рассказов с уклоном в сатанизм. По мнению Милонова, в любом из религиозных течений может произойти ситуация, при которой его служитель разочаруется в нем и станет «расстригой».