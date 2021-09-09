Экс-полузащитник «Спартака» Калиниченко сравнил уровень сборных России и Украины

Москва, 9 сентября. Бывший игрок столичного «Спартака» Максим Калиниченко оценил уровень сборной России и украинской национальной команды.

Двукратный чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Максим Калиниченко недавно дал интервью YouTube-каналу «Бомбардир». Четвертьфиналист чемпионата мира 2006 года в составе сборной Украины оценил нынешний уровень национальной команды. По его словам, сейчас он выше, чем у сборной России.

«На сегодняшний день я считаю, что сборная Украины сильнее российской. Но меня несколько насторожила ее игра на чемпионате Европы. Я понимаю, что объективных и субъективных причин много было, но в отборе до этого, конечно, год назад – команда играла гораздо ярче», — заметил Калиниченко.

Бывший игрок «Спартака» признался, что был удивлен решением УАФ не продлевать контракт с Андреем Шевченко. Калиниченко выступал за сборную Украины с 2002 по 2011 год. На его счету 47 матчей за национальную команду, в которых полузащитник забил семь мячей.

Ранее экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о состоянии футболистов национальной команды. Его удивило, что игроки быстро устают.