Белый шум от Киева: политолог Дудчак о просьбе Украины не признавать выборы в Думу

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с ФАН рассказал, почему просьба Украины не признавать легитимность выборов в Государственную думу России никем не будет услышана.

Ранее Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу с просьбой не признавать легитимность выборов в Государственную думу России, указав на то, что они проводятся на территории Крыма.

В документе говорится о том, что проведение выборов в Государственную думу России на «временно оккупированной территории Украины» является незаконным, поэтому делает невозможным признание их результатов.

«То, что на Западе будут попытки не признавать выборы и критиковать их, — это понятно, все к этому и шло. С другой стороны, обращать внимание на такие заявления не имеет совершенно никакого смысла, поскольку это дело российского народа. Выборы проходят открыто и прозрачно. Ни одна предвыборная кампания не была замечена ни в каких скандалах. А то, что там кому-то что-то не нравится по поводу Крыма, так это бесполезно обсуждать — вопрос давно снят российским руководством», — объяснил политолог.

Кадр Вести.Ru /

Тот, кто хочет, чтобы народ Крыма имел возможность не принимать выборы, думают, что и там можно устроить беззаконие, как на Украине, уверен Дудчак.

«Счастье крымского народа, что они избавлены от диктатуры и им удалось реализовать свое желание жить в государстве, в котором они находились на протяжении веков. Это просто белый шум со стороны Киева», — подчеркнул собеседник ФАН.

Ранее профессор Таврической академии КФУ им. Вернадского, доктор политических наук Максимилиан Шепелев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Крыма, а также взаимоотношения России и Украины. Он рассказал, в каком случае украинская сторона может признать российский статус полуострова.