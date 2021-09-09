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Дочь новой супруги Норкина пожаловалась на нехватку денег

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 20:54
Шоу-бизнес
Дочь новой супруги Норкина пожаловалась на нехватку денег
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 9 сентября. Падчерица телеведущего Андрея Норкина Дарья Бородина поделилась в Instagram переживаниями, связанными с финансовыми проблемами из-за мужа-алиментщика.

Бородина заявила, что у нее «накипело», больше нет сил молчать. Она тянет на себе двух маленьких детей, которых нужно накормить, обуть, одеть, развлечь. Чтобы обеспечить свою семью, женщина много работает и попросту «выдохлась».

«Где взять время на суды с нерадивым отцом-алиментщиком, который считает, что на пять тысяч в месяц ребенок может комфортно жить, или на бесконечные поездки в МФЦ, центр соцзащиты, пенсионный фонд», — написала падчерица Норкина.

По ее словам, проблемы никогда не заканчиваются, их сложно решать в одиночку. Бородиной хочется просто жить как все нормальные женщины, а не становиться «циничным непробиваемым мужиком в юбке».

Летом прошлого года от инфаркта скончалась журналистка Юлия Норкина. Ведущий канала НТВ через год после смерти жены узаконил отношения с новой супругой. Его избранницей стала Ирина Бородина.

Многие пользователи раскритиковали вдовца за слишком поспешную женитьбу. Но Норкин жестко ответил хейтерам в соцсетях.

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семья норкин бородина
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