Видео-очки от Facebook появились в ассортименте Ray-Ban

Пало-Альто, 9 сентября. Франко-итальянская компания EssilorLuxottic в сотрудничестве с Facebook разработала «умные» очки.

Согласно информации из пресс-релиза корпорации Facebook, на рынок под маркой Ray-Ban выходят смарт-очки, которые были созданы компанией в партнерстве с EssilorLuxottic, которой принадлежит линейка роскошных очков.

Девайс и аксессуар называется Ray-Ban Stories. Он представляет собой очки нового поколения, которые позволяют снимать фото, запечатлевать моменты на видео и моментально публиковать материалы в Сети. Помимо этого, с помощью очков можно будет слушать музыку, а также принимать звонки на смартфон.

Очки от Facebook будут продаваться в 20 вариантах оправы. Их возможно купить через интернет на площадках Ray-Ban в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Соединенном Королевстве, Ирландии и Италии. Ценник на девайс начинается от 299 долларов или около 22 тыс. рублей по текущему курсу.

«Начинка» очков включает камеры на 5 Мп, управляемые кнопкой съемки, а также голосовыми командами специального помощника Facebook Assistant. Помимо этого, гаджет может похвастаться тремя микрофонами и беспроводными наушниками.

Руководство Facebook ранее решило ужесточить правила регистрации в одном из своих сервисов. Теперь пользователи должны будут вводить данные о дате рождения в Instagram в обязательном порядке.