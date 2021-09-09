Новорожденные панды-двойняшки прошли первый медосмотр в зоопарке Мадрида

Радостная новость пришла из столицы Испании: появились на свет детеныши панды. Счастливыми родителями стали самка Хуа Зуй Ба и самец Бинг Син, для них это уже не первое потомство.

Пока новорожденные похожи скорее на голых землекопов, чем на своих сородичей. Они полностью зависимы от матери и лишь спустя несколько месяцев научатся жить самостоятельно. Детеныши уже успели пройти свой первый ветеринарный осмотр, их вес — 171,4 и 137,4 грамма. Пол крошечных панд пока остается неизвестным, однако технические специалисты собираются провести ДНК-тест, чтобы определить его.