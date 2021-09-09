Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 23:19
23:14
Политика
Лукашенко: интеграция России и Белоруссии носит взаимовыгодный характер
23:06
Политика
Путин сообщил о снятии всех коронавирусных ограничений на полеты в Белоруссию
23:04
Политика
Кулеба: Зеленскому необходимо встретиться с Путиным
23:03
Весь мир
«Бессилие и поддержка лживых СМИ»: глава СОМБ ответил на вброс Франции о россиянах в ЦАР
22:58
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле завершились
22:53
Политика
Путин и Лукашенко обсудили формирование единого оборонного пространства
22:50
Происшествия
Российский солдат погиб во время подрыва колонны с гумпомощью в Сирии
22:47
Политика
Лукашенко и Путин в ходе личной встречи обсудили конфликт в Афганистане
22:46
Экономика
Цена на российский газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года
22:43
Спорт
Приведший сборную России по футболу к бронзе на Евро-2008 Хиддинк завершил карьеру
Все новости

Новорожденные панды-двойняшки прошли первый медосмотр в зоопарке Мадрида
Общество

Радостная новость пришла из столицы Испании: появились на свет детеныши панды. Счастливыми родителями стали самка Хуа Зуй Ба и самец Бинг Син, для них это уже не первое потомство.

Пока новорожденные похожи скорее на голых землекопов, чем на своих сородичей. Они полностью зависимы от матери и лишь спустя несколько месяцев научатся жить самостоятельно. Детеныши уже успели пройти свой первый ветеринарный осмотр, их вес — 171,4 и 137,4 грамма. Пол крошечных панд пока остается неизвестным, однако технические специалисты собираются провести ДНК-тест, чтобы определить его.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новорожденные панды-двойняшки прошли первый медосмотр в зоопарке Мадрида
испания мадрид животные зоопарк природа позитив
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru