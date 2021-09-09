Правительство Ливии оценило стоимость восстановления страны в 111 млрд долларов

Триполи, 9 сентября. Восстановление Ливии после десяти лет войны и конфликтов обойдется в 500 млрд динаров (111 млрд долларов), сообщил государственный министр по экономическим вопросам Салама аль-Гувейл.

«Источники финансирования реконструкции страны поступят из нескольких каналов, в первую очередь от Правительства Ливии, местного частного сектора и международных институтов развития. Мы также общаемся по данному вопросу с соседними странами», — добавил чиновник в интервью для СМИ.

За проекты по восстановлению инфраструктуры и экономики уже соревнуется ряд стран, в том числе Турция, Египет, США, Россия и Китай. Так, согласно ожиданиям Каира, в реконструкции Ливии на предстоящий период государство задействует почти три миллиона рабочих. Однако серьезную конкуренцию в этом плане представляет Анкара, с которой сменявшие друг друга власти, в том числе Правительство национального единства во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой, подписали несколько экономических соглашений. Преимущества, полученные Анкарой в данном отношении, вызывают опасения у многих стран региона. С другой стороны, соседние государства, такие как Тунис и Алжир, стремятся тоже принять участие в проектах по восстановлению Ливии и не упустить возможность реализовать на ее территории свои экономические интересы.

Тремя месяцами ранее Аль-Гувейл заявлял о более значительных суммах. В тот период министр утверждал, что размер общего финансирования процесса по реконструкции страны составляет 600 млрд национальных динаров, однако отметил, что 60% потратит государственный сектор, и 40% — частный.