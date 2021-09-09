Палата представителей Ливии продолжит допрос правительства 13 сентября

Тобрук, 9 сентября. Палата представителей Ливии приостановила сессию для обсуждения ответов переходного правительства по растратам за период с марта по август. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Пресс-секретарь Абдалла Блехек заявил, что сегодняшнее заседание проходило под председательством спикера Агилы Салеха и в присутствии премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы. Основная часть вопросов касалась выделения денежных средств на «экстренные расходы», отношений с Тунисом и возвращения перемещенных лиц.

«Ливийский парламент сегодня выслушал ответы правительства, содержащиеся в материалах допроса, которые были переданы из Палаты представителей кабмину», — сказал он.

Абдалла Блехек добавил, что депутаты изучат слова Абд аль-Хамида Дабибы, проверят их на правдивость и рассмотрят на следующем заседании, намеченном на понедельник, 13 сентября.

Премьер-министр Ливии ранее ответил на все вопросы Палаты представителей. По его словам, Центральный банк, как это и предусмотрено законом, перечислил правительству 79 млрд динаров.