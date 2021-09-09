Ангела Меркель призвала общественность принять идеи феминизма

Берлин, 9 сентября. Немецкий канцлер Ангела Меркель впервые на публике заявила, что является феминисткой.

О признании политика сообщает издание Berliner Zeitung. Журналисты сообщили, что Меркель имела возможность сообщить об этом в 2017 году. Тогда она участвовала в женском саммите и не смогла дать однозначный ответ на вопрос о приверженности феминизму.

Меркель призналась, что тогда постеснялась публично сказать о своих взглядах. Сейчас, по ее словам, она обдумала этот вопрос и заявляет, что разделяет идеи феминизма.

«В этом смысле я могу сказать: да, мы все должны быть феминистами», — сказала канцлер Германии.

Ангела Меркель вскоре покинет занимаемый пост. Она является лидером ФРГ уже 16 лет. Выборы пройдут осенью. Политик рассчитывает, что ее кресло займет глава Христианско-демократического союза Армин Лашет.

Ранее немецкий политолог Александр Рар перечислил достижения и провалы Меркель на посту канцлера. Главными неудачами он считает миграционную политику и упущенную возможность на улучшение стратегических отношений с Россией. Последнему, по мнению эксперта, помешали либеральные ценности Германии и оглядка на США.