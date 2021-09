Канадские католики сожгли комиксы про Астерикса, Покахонтас и Тинтина

Оттава, 9 сентября. Группа из 30 католических школ Канады сожгла более 4,7 тыс. книг из своих библиотек. Произведения были уничтожены из-за пропаганды «расизма и дискриминации».

Инициатива принадлежит Католическому школьному совету Провиденса, который объединяет несколько учебных заведений в провинции Онтарио. Сожжение книг объяснили попыткой примириться с коренными народами страны и тем, что они «имели устаревшее или несоответствующее содержание». Неугодными произведениями признали «Тинтин в Америке», «Счастливый Лука», «Астерикс завоевывает Америку», «Покахонтас» и другие. Пепел от книг использовали как удобрение при посадке деревьев.

Пресс-секретарь организации Лайн Коссетт рассказала, что на протяжении всей акции они консультировались с «представителями интеллигенции и старейшинами коренных народов», которые оценивали произведения.

Поступок уже раскритиковали многие канадские политики и лично премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он отметил, что некоренные народы не должны «указывать коренным народам, что они должны чувствовать или делать для продвижения примирения».

Другой канадский политик — лидер консерваторов Эрин О'Тул — также негативно отнесся к сожжению.

A Conservative government is committed to reconciliation. But the road to reconciliation does not involve tearing Canada down. I strongly condemn book burning.https://t.co/m3qkAxrf0M