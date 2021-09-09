Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 21:49
21:48
Политика
«Практически ничего не ели»: Песков рассказал о встрече Путина и Лукашенко
21:47
Политика
Путин отметил стабилизацию внутриполитической ситуации в Белоруссии
21:46
Политика
Путин заявил о согласовании всех 28 программ по Союзному государству
21:46
Экономика
Нефть устремилась ввысь, а рубль укрепился: аналитики оценили ситуацию на рынках
21:45
Общество
Песков: Путин вряд ли примет участие в похоронах Зиничева
21:40
Весь мир
Борьба за Африку: Турция хочет создать империю на обломках колоний Франции
21:39
Весь мир
Центральноафриканцы вновь вышли на улицы с требованием отменить санкции ООН
21:36
Весь мир
Силы свободы и перемен Судана объявили о готовности участвовать в выборах
21:30
Общество
Дмитрий Песков: разговоры о кандидате на пост главы МЧС России вести рано
21:30
Весь мир
Премьер-министр ЦАР поддержал проект продвижения национальной музыки
Все новости

Канадские католики сожгли комиксы про Астерикса, Покахонтас и Тинтина
Весь мир
Канадские католики сожгли комиксы про Астерикса, Покахонтас и Тинтина
Global Look Press\www.imago-images.de  / 

Оттава, 9 сентября. Группа из 30 католических школ Канады сожгла более 4,7 тыс. книг из своих библиотек. Произведения были уничтожены из-за пропаганды «расизма и дискриминации».

Инициатива принадлежит Католическому школьному совету Провиденса, который объединяет несколько учебных заведений в провинции Онтарио. Сожжение книг объяснили попыткой примириться с коренными народами страны и тем, что они «имели устаревшее или несоответствующее содержание». Неугодными произведениями признали «Тинтин в Америке», «Счастливый Лука», «Астерикс завоевывает Америку», «Покахонтас» и другие. Пепел от книг использовали как удобрение при посадке деревьев.

«Мы хороним прах расизма, дискриминации и стереотипов в надежде, что мы вырастем в инклюзивной стране, где все смогут жить в процветании и безопасности», — заявили в совете.

Пресс-секретарь организации Лайн Коссетт рассказала, что на протяжении всей акции они консультировались с «представителями интеллигенции и старейшинами коренных народов», которые оценивали произведения.

Поступок уже раскритиковали многие канадские политики и лично премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он отметил, что некоренные народы не должны «указывать коренным народам, что они должны чувствовать или делать для продвижения примирения».

«Я бы никогда не согласился на сожжение книг», — сказал он.

Другой канадский политик — лидер консерваторов Эрин О'Тул — также негативно отнесся к сожжению.

«Консервативное правительство стремится к примирению. Но этот путь не означает разрушение Канады. Я категорически осуждаю сжигание книг», — написал он в Twitter.

6 сентябре власти Мексики заменили памятник Христофору Колумбу на статую женщины из племени ольмеков по случаю празднования Международного дня представительниц коренных народов.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Канадские католики сожгли комиксы про Астерикса, Покахонтас и Тинтина
книги канада трюдо сожжение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru