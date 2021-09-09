Канадские католики сожгли комиксы про Астерикса, Покахонтас и Тинтина

Оттава, 9 сентября. Группа из 30 католических школ Канады сожгла более 4,7 тыс. книг из своих библиотек. Произведения были уничтожены из-за пропаганды «расизма и дискриминации».

Des écoles détruisent 5000 livres jugés néfastes aux Autochtones https://t.co/3pCVXoQWX9 — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) September 7, 2021

Инициатива принадлежит Католическому школьному совету Провиденса, который объединяет несколько учебных заведений в провинции Онтарио. Сожжение книг объяснили попыткой примириться с коренными народами страны и тем, что они «имели устаревшее или несоответствующее содержание». Неугодными произведениями признали «Тинтин в Америке», «Счастливый Лука», «Астерикс завоевывает Америку», «Покахонтас» и другие. Пепел от книг использовали как удобрение при посадке деревьев.

«Мы хороним прах расизма, дискриминации и стереотипов в надежде, что мы вырастем в инклюзивной стране, где все смогут жить в процветании и безопасности», — заявили в совете.

Пресс-секретарь организации Лайн Коссетт рассказала, что на протяжении всей акции они консультировались с «представителями интеллигенции и старейшинами коренных народов», которые оценивали произведения.

Поступок уже раскритиковали многие канадские политики и лично премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он отметил, что некоренные народы не должны «указывать коренным народам, что они должны чувствовать или делать для продвижения примирения».

«Я бы никогда не согласился на сожжение книг», — сказал он.

Другой канадский политик — лидер консерваторов Эрин О'Тул — также негативно отнесся к сожжению.

«Консервативное правительство стремится к примирению. Но этот путь не означает разрушение Канады. Я категорически осуждаю сжигание книг», — написал он в Twitter.

A Conservative government is committed to reconciliation. But the road to reconciliation does not involve tearing Canada down. I strongly condemn book burning.https://t.co/m3qkAxrf0M — Erin O'Toole (@erinotoole) September 7, 2021

6 сентябре власти Мексики заменили памятник Христофору Колумбу на статую женщины из племени ольмеков по случаю празднования Международного дня представительниц коренных народов.