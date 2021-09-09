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Российская прыгунья с шестом Сидорова выиграла швейцарский этап Бриллиантовой лиги

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 20:41
Спорт
Российская прыгунья с шестом Сидорова выиграла швейцарский этап Бриллиантовой лиги
Global Look Press  /  Li Ming/Xinhua

Цюрих, 9 сентября. Серебряная медалистка летних Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова стала победителем заключительного этапа турнира Бриллиантовая лига.

Прыгунья в высоту Анжелика Сидорова 9 сентября одержала победу в финале этапа Бриллиантовой лиги, который проходит в швейцарском Цюрихе. Россиянка установила личный рекорд и показала лучший результат сезона в мире — 5,01 метра. За победу она получила приз в 30 тысяч долларов.

Второе место заняла греческая прыгунья в высоту Катерина Стефаниди. Бронзовым призером престижного турнира в Швейцарии стала Тина Шутей из Словении. Этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе является заключительным в этом сезоне.

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спорт сидорова прыжки в высоту бриллиантовая лига
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