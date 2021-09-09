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Германия открыла посольство в Ливии спустя семь лет перерыва
Весь мир
Германия открыла посольство в Ливии спустя семь лет перерыва
facebook.com  /  German Embassy Tripoli/Florian Gärtner

Триполи, 9 сентября. Германия вновь открыла свое посольство в Ливии. Мероприятие состоялось спустя семь лет простоя.

Премьер-министр переходного Правительства национального согласия Абд аль-Хамид Дабиба встретился с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Стороны обсудили сотрудничество между государствами.

По итогам заседания немецкий гость объявил о возвращении дипломатической миссии в Триполи. Она прекратила деятельность в 2014 году из-за нестабильной ситуации в стране.

Абд аль-Хамид Дабиба также обсудил с Хайко Маасом последние политические события в Ливии, возможность продвижения к проведению президентских и парламентских выборов в срок и проблемы, с которыми сталкивается правительство.

Глава МИД ФРГ призвал иностранные государства к выводу войск и наемников с территории североафриканской страны. В частности, обращение касалось Турции, которая отказывается исполнять условия международных соглашений.

Маас добавил, что планирует еще раз проконсультироваться на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября со всеми сторонами «для того, чтобы ускорить этот процесс».

Греция в августе подтвердила открытие визового центра в Ливии. Граждане получат возможность оформить необходимые документы для поездки в Европу.

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