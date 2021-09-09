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В России создают благоприятные условия для регистрации самолетов

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 20:35
Экономика
В России создают благоприятные условия для регистрации самолетов
favt.ru

Москва, 9 сентября. Федеральное агентство воздушного транспорта планирует изменить статистику по регистрации летательных аппаратов в России.

Российское правительство намеревается перерегистрировать самолеты. Согласно информации главы Росавиации Александра Нерадько, в стране из 997 летательных аппаратов, 725 воздушных средств зарегистрированы на территории Ирландии или Бермудских островов. Об этом пишет РБК.

По этой причине Росавиация направила перевозчикам запрос с просьбой передать данные о включении в договоры лизинга положений, которые допускают возможность, либо обязывают лизингополучателей регистрировать судна в России.

Отмечается, что данная мера будет действовать в отношении самолетов, которые поставят в страну после 31 декабря следующего года. Советник руководителя Росавиации Елена Михеева объясняет, что данная мера реализуется для улучшения условий регистрации в отечественном реестре.

Директор департамента по работе с крупными клиентами компании «Сберлизинг» Павел Пискун полагает, что реформа приведет к большей привлекательности регистра для тех компаний, которые располагают самолетами, произведенными за рубежом.

Популяризировать внутренний туризм на Камчатских островах решили региональные власти. Для этого специально была создана авиакомпания под названием «Камчатка».

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