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Star Парад. Петр Захаров о победе в шоу «Голос» и борьбе с диагнозом

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 21:34
Общество

Гостем Даны Борисовой на этот раз стал победитель седьмого сезона вокального шоу «Голос» Петр Захаров.

Тогда на очередном кастинге к певцу повернулись три члена жюри. Наставником молодого артиста стал Константин Меладзе. «Смуглянка» Захарова покорила сердца не только членов жюри, но и всей страны. Уже после победы в конкурсе он впервые рассказал о том, что в 27 лет ему поставили страшный для любого певца диагноз — у Петра врожденная деформация гортани.

В новом выпуске шоу Star Парад узнаем, как певец справлялся с диагнозом, как ему удалось продолжить карьеру, несмотря на риск потерять голос, и как Захаров развеивал мифы про «лохматые лапы» в шоу «Голос».

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