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Энрике Иглесиас покинет сцену после выхода нового альбома
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас покинет сцену после выхода нового альбома
Global Look Press  /  Jack Abuin/ZUMAPRESS.com

Мадрид, 9 сентября. Известный испанский певец Энрике Иглесиас заявил, что после выхода нового альбома «Последний» завершит музыкальную карьеру.

Артист уже давно хочет оставить сцену. В первый раз эта мысль пришла Иглесиасу в 2015 году. По словам исполнителя, новая пластинка будет состоять из двух частей. Ее релиз намечен на 17 сентября, передает «МИР 24».

Новость о завершении карьеры шокировала поклонников Энрике Иглесиаса. Фанаты в соцсетях просят артиста еще раз обдумать свое решение.

«О, зачем, зачем, зачем?»;

«Я буду всегда любить тебя и твою музыку. Неважно, какой путь ты выберешь для себя»;

«Пожалуйста, не переставай петь»;

«Мне так грустно, почему ты уходишь?» — отреагировали пользователи.

Энрике Иглесиас счастлив в гражданском браке с теннисисткой Анной Курниковой, с которой познакомился в начале нулевых. Певец не раз заявлял о своей готовности жениться на любимой женщине, но до алтаря так дело и не дошло. Но это не мешает им воспитывать трех детей — Машу, Люси и Николаса.

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Все новости / Шоу-бизнес / Энрике Иглесиас покинет сцену после выхода нового альбома
музыка карьера Энрике Иглесиас
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