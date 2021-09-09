Энрике Иглесиас покинет сцену после выхода нового альбома

Мадрид, 9 сентября. Известный испанский певец Энрике Иглесиас заявил, что после выхода нового альбома «Последний» завершит музыкальную карьеру.

Артист уже давно хочет оставить сцену. В первый раз эта мысль пришла Иглесиасу в 2015 году. По словам исполнителя, новая пластинка будет состоять из двух частей. Ее релиз намечен на 17 сентября, передает «МИР 24».

Новость о завершении карьеры шокировала поклонников Энрике Иглесиаса. Фанаты в соцсетях просят артиста еще раз обдумать свое решение.

«О, зачем, зачем, зачем?»; «Я буду всегда любить тебя и твою музыку. Неважно, какой путь ты выберешь для себя»; «Пожалуйста, не переставай петь»; «Мне так грустно, почему ты уходишь?» — отреагировали пользователи.

Энрике Иглесиас счастлив в гражданском браке с теннисисткой Анной Курниковой, с которой познакомился в начале нулевых. Певец не раз заявлял о своей готовности жениться на любимой женщине, но до алтаря так дело и не дошло. Но это не мешает им воспитывать трех детей — Машу, Люси и Николаса.