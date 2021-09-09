В NI учения "Запад-2021" назвали символом крепнущей связи России и Белоруссии

Вашингтон, 9 сентября. Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» преследуют вполне определенную цель, о которой не догадываются западные политики, резюмировали в издании The National Interest.

Внимание международного военного сообщества сосредоточено на грядущих учениях «Запад-2021», которые стартуют 10 сентября. Американский обозреватель журнала The National Interest Марк Эпископос отметил, что маневры входят в четырехгодичный цикл масштабных тренировок ВС РФ и направлены на отработку боевых задач. Однако в НАТО опасаются, что подобные учения таят в себе угрозу, что, по мнению Эпископоса, в корне неверно. «ПолитРоссия» представляет пересказ американской публикации.

Эпископос не исключает, что «Запад-2021» повторит во многих аспектах аналогичные учения четырехлетней давности, включая развертывание систем С-400 и «Искандер-М» с крылатыми ракетами. Во многом повторяется и протест Запада, эксперт подчеркнул, что в 2017 году страны НАТО выражали аналогичные протесты. Однако «Запад-2021» не является прикрытием для военной агрессии.

«"Запад 2021"— это, скорее, громкое заявление о быстро углубляющихся и крепнущих связях Москвы и Минска», — резюмировал эксперт.

Ранее СМИ стало известно, что церемония торжественного начала учений прошла на нижегородском полигоне Мулино, где присутствовал замминистра обороны РФ Николай Панков.