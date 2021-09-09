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Ксения Бородина призвала замужних женщин «перестать терпеть» и подать на развод

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 20:24
Шоу-бизнес
Ксения Бородина призвала замужних женщин «перестать терпеть» и подать на развод
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 9 сентября. Телеведущая Ксения Бородина развелась со вторым мужем и теперь решила помочь другим женщинам обрести свободу. Она считает, что несчастливый брак не нужно сохранять даже ради детей.

Летом звезда скандальной телестройки подала на развод с бизнесменом Курбаном Омаровым, с которым прожила в браке шесть лет. Супруга Бородиной неоднократно замечали в компании таинственных незнакомок. Прямо о причинах разрыва телеведущая не говорит, однако ее друзья в один голос уверяют: ей просто надоело терпеть измены мужа.

На своей странице в Instagram Ксения Бородина в очередной раз высказалась на тему развода. Она призвала женщин «перестать терпеть» недостойное поведение избранников. По словам звезды, каждая женщина должна ценить себя и уважать, а не молча выносить предательства близкого человека.

«Измены, предательства, рукоприкладство, алкоголизм, наркотики, что еще может быть причиной? Раньше, была такая поговорка, Бог терпел и нам велел! Но сейчас, если предают во всех смыслах этого слова, то ты не терпи — встала и пошла», — призывает в соцсетях Бородина.

Телеведущая настаивает, что несчастливые отношения не нужно сохранять даже ради детей. По словам звезды, эмоциональное и моральное состояние взрослых куда важнее, чем пресловутое понятие о «полной семье». Ни один ребенок, уверена Бородина, не скажет родителям спасибо за скандалы и слезы.

«Если тяжко, если невыносимо, то лучше попытаться построить новое счастье», — подытожила ведущая «Дома-2».

После развода Ксению Бородину неоднократно видели в компании армянского ресторана Эрика Авагяна. Пару даже засняли во время танца на одной из вечеринок. Однако позже Авагян открестился от романа со звездой и заявил, что даже не знаком с ней.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Бородина призвала замужних женщин «перестать терпеть» и подать на развод
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