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Политолог Рар перечислил плюсы и минусы работы Меркель
Политика
Политолог Рар перечислил плюсы и минусы работы Меркель
Global Look Press  /  Patrick Scheiber/Keystone Press Agency

Берлин, 9 сентября. Немецкий политолог Александр Рар подвел итоги работы Ангелы Меркель на посту канцлера Германии. Она уйдет на заслуженный отдых осенью.

Эксперт считает, что при Меркель немцы жили более или менее хорошо. Политик свела на минимум все потенциальные опасности и, по заверению Рара, даже спасла Европу он потери валюты во время финансового кризиса.

«Она вела такую успокоительную политику, которая во многом была поддержана большинством населения во время пандемии», — добавил политолог.

Минусом работы Меркель является ее миграционная политика. В 2015 году она впустила в страну беженцев из арабских стран. Канцлер тогда пообещала, что другие европейские государства тоже примут их, но этого не произошло.

«Она не смогла создать более автономную Европу, внешнюю оборонную политику, потому что по-прежнему постоянно оглядывалась на Америку», — обратил внимание Александр Рар.

По мнению эксперта, либеральные ценности Берлина помешали ему развивать стратегические отношения с Россией. Все упущенные моменты, включая диалог с Москвой и Ближним Востоком, а также миграционный кризис, станут проблемой нового канцлера, передает издание «Известия».

Политолог Ростислав Ищенко ранее рассказал, что будет с Германией после ухода Меркель. Он уверен: сторонники канцлера, которые метят на ее место, не имеют преимуществ перед другими кандидатами.

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