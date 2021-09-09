Пляжный футбол набирает популярность и может вытеснить традиционный с экранов ТВ

Санкт-Петербург, 9 сентября. Пляжный футбол приобретает популярность в России. Президент ФК «Кристалл» Олег Баринов считает, что у этого вида спорта есть шансы вытеснить традиционный футбол с экранов ТВ.

Прошедший чемпионат мира по пляжному футболу, по словам менеджера, многое значит для этой дисциплины. Баринов с сожалением отметил, что «Матч ТВ» было сложно убедить показывать мировое первенство в своей сетке вещания.

«Там неимоверные голы, которые украшают футбол. <...> Динамичнее стало, поэтому мы хотим занять нишу, чтобы на федеральных каналах [показывали]», — пояснил президент «Кристалла» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

У пляжного футбола, по мнению Баринова, есть перспектива войти в олимпийскую программу. Но для этого необходимо, чтобы дисциплина была развита как у мужчин, так и у женщин. Менеджер отметил, что женский пляжный футбол развит, но не настолько, как мужской. Он добавил, что у «пляжников» нет контрактов, как у традиционных футболистов.

«У нас, к сожалению, нет таких контрактов, когда футболисты находятся постоянно в клубе целый год. Они приезжают на сезон, существует большая ротация. В «Кристалле» есть контрактная система. Мы больше подходим под звание профессионального клуба», — отметил Баринов.

Президент футбольного клуба «Кристалл» также рассказал о планах развития этого вида спорта в России. Он вместе с генсекретарем РФС Александром Алаевым создает систему соревнований по пляжному футболу.