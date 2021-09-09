Сенатор Цеков раскрыл главную причину санкций Украины против Крымского моста

Кабинет министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к сооружению и эксплуатации Крымского моста.

Согласно документу, введение санкций приведет к тому, что данные лица и компании не смогут попасть на территорию Украины, пользоваться своим имуществом на Украине, выводить капиталы и проводить экспортно-импортные операции. Предполагается, что санкции будут действительны в течение пяти лет.

После того как СНБО одобрит санкции, киевские власти намерены уведомить США, Канаду и Европу, чтобы эти страны подумали об аналогичных действиях. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков раскрыл главную причину санкций Украины против Крымского моста. По его словам, таким образом киевские власти хотят продемонстрировать видимость работы.

«Украина и ранее вводила санкции против других различных российских организаций. А все из-за того, что киевским властям нужно постоянно демонстрировать активность и работу. Теперь они добрались до Крымского моста. Дальше последуют другие организации, которые работают в Крыму, строят детские сады и школы, занимаются заменой системы водопровода и канализации. Они будут вводить санкции простив тех организаций, которые восстанавливают Крым после разрухи. А в ней он оказался после нахождения в составе Украины», — сказал он.

Сенатор также заявил, что санкции Киева против Крымского моста демонстрируют слабость Украины.

«Понятно, что ни одна из этих организаций не планирует в ближайшее время работать на территории Украины. С этой страной многие не хотят иметь никаких дел по следующей причине: Украина — очень нестабильное государство. Ты там выполнишь работу, а тебе могут не заплатить. Поэтому никакой опасности в этих санкциях нет. Прежде всего они демонстрируют слабость украинского государства, которому больше нечем заняться, поэтому киевские власти сидят и составляют санкционные списки. Они там отслеживают артистов, которые приезжают в Крым. Смотрю, им это надоело, поэтому решили взяться за российские организации, которые строили и обслуживают Крымский мост», — резюмировал Сергей Цеков.

Политолог Владимир Джаралла объяснил, в каком случае Украина перестанет терроризировать российский Крым.