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Малахов не согласился бы пожить в замке Галкина и Пугачевой даже за деньги

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 20:02
Шоу-бизнес
Малахов не согласился бы пожить в замке Галкина и Пугачевой даже за деньги
instagram.com  /  @malakhov007

Москва, 9 сентября. Телеведущий Андрей Малахов хорошо отзывается о Максиме Галкине, который активно работает на Первом канале. Однако он уверен, что между ним и юмористом целая «пропасть».

Несколько лет назад на российском телевидении случился переполох. Неожиданно бессменный ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов покинул проект и перешел на телеканал «Россия-1». Одновременно с его «переходом» юморист и шоумен Максим Галкин начал активно сотрудничать с Первым каналом. Начали ходить слухи, что между Малаховым и Галкиным пробежала черная кошка. Сам Андрей Малахов опровергает любые домыслы о конфликте с юмористом и отзывается о нем довольно положительно.

Однако в последнем интервью телезвезда отметила, что между ним и Галкиным целая «пропасть». По словам ведущего, он не разделяет многих предпочтений молодого супруга Аллы Пугачевой. В пример он привел замок, в котором живет шоумен вместе с женой и детьми. Малахов заявил, что даже за деньги не согласился бы переехать в подобное жилище.

«Ну, пропасть просто между нами. Начиная со вкуса к современному искусству, в одежде, к архитектуре, потому что представить себя, что я живу в этом замке...честно, если бы мне заплатили деньги, я лучше выдержал сутки в этом доме, но не больше», — добавил телеведущий в YouTube-шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе».

Ранее Андрей Малахов впервые за четыре года высказался о работе Дмитрия Борисова, который заменил его в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Он с сожалением, отметил, что Борисову так и не удалось избавиться от прошлого «новостника».

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Все новости / Шоу-бизнес / Малахов не согласился бы пожить в замке Галкина и Пугачевой даже за деньги
галкин пугачева малахов
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