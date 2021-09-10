На прощание с главой МЧС прибыл Владимир Путин

Москва, 10 сентября. На прощание с главой МЧС России Евгением Зиничевым, которое проходит в эти минуты в Москве в здании ведомства на улице Ватутина, прибыл президент Владимир Путин.

С 8 сентября к зданию министерства в столице, а также к подразделениям министерства в российских регионах жители страны несут цветы.

Трагически погиб министр 8 сентября на учениях в Норильске при исполнении служебного долга — глава МЧС пытался спасти оператора, который упал с выступа скалы.

Global Look Press / EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

ФАН ведет прямую трансляцию с церемонии прощания.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. С 1987 года он служил в органах государственной безопасности СССР. С 1991 года Зиничев занимал различные должности в органах государственной охраны РФ, в том числе и в службе безопасности президента Владимира Путина. С 2014 года стал заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С июня 2015 года по июль 2016-го Зиничев был начальником управления ФСБ РФ по Калининградской области. Также был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области Николае Цуканове.

28 июля 2016 года указом президента Евгений Зиничев был назначен временно исполняющим обязанности главы Калининградской области. С октября 2016 года по май 2018-го он занимал должность заместителя директора Федеральной службы безопасности РФ. 18 мая 2018 года его назначили министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве Дмитрия Медведева (сменил главу МЧС Владимира Пучкова). Зиничев сохранил свой пост в новом правительстве Михаила Мишустина, сформированном 21 января 2020 года. С 28 мая 2018 года был членом Совета безопасности РФ. Ему было присвоено звание генерала армии в 2020 году.

Евгений Зиничев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.