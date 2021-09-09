Президентский совет Ливии издаст указ в поддержку своевременного проведения выборов

Триполи, 9 сентября. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи встретился с заместителем главы Европейской комиссии Жозепом Боррелем. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Во время переговоров стороны затронули ряд важных тем, включая борьбу с незаконной иммиграцией, национальное примирение и сотрудничество в области безопасности. Особое внимание было уделено вопросу своевременного проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря текущего года.

«Готов издать президентский указ в поддержку реализации плебисцита в обозначенные сроки», — заявил Мухаммад Юнис аль-Манфи.

Жозеп Боррель высоко оценил усилия правительства по объединению государственных институтов, сохранению режима прекращения огня и запуску программы примирения. Он также выразил готовность сотрудничать с Президентским советом для своевременного проведения выборов.

Представители Евросоюза отметили, что визит вице-президента «приходится на критический момент». Речь идет о возобновлении боестолкновений в Триполи. Они выразили надежду на плодотворные обсуждения, которые позволят продвинуться по пути к безопасной и процветающей Ливии.

Миссия ООН в североафриканском государстве в начале сентября осудила перестрелки между группировками в столице. Потасовка между силовиками 444-й бригады и боевиками, связанными со Службой поддержки стабильности под командованием террориста Ганивы аль-Кикли, привела к гибели нескольких человек.