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Началась церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым
Общество
Началась церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым
Global Look Press  /  EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Москва, 10 сентября. Родные, друзья, коллеги и неравнодушные люди пришли проститься с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, который был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

Церемония прощания проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС, продлится до 10 утра. Похоронят министра в Санкт-Петербурге. После прощания гроб с телом в Северную столицу доставит спецборт МЧС России. Похороны состоятся в 15:00 по местному времени на Северном кладбище Петербурга.

Ранее ФАН в память о спасателе рассказал о его самых известных подвигах. Он слыл героем: на каждую крупную катастрофу выезжал лично. В работе Евгений Зиничев всегда руководствовался принципом «лучше предупредить катастрофу, чем разбираться с ее последствиями».

Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября во время межведомственных учений в Красноярском крае, пытаясь спасти сорвавшегося с обрыва режиссера и сценариста Александра Мельника.

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