Власти Калифорнии накажут тех, кто тайно снимет презерватив во время секса

Сакраменто, 9 сентября. В Калифорнии хотят запретить «стелсинг» (практика тайного снятия презерватива во время секса. — Прим. ред.). Такое дополнение к основному закону о сексуальном насилии поступило на подпись губернатору штата Гэвину Ньюсому. Об этом сообщило издание The Huffington Post.

Stealthing is the act of removing a condom without permission during intercourse. https://t.co/1d7PzAr3NG