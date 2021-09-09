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Власти Калифорнии накажут тех, кто тайно снимет презерватив во время секса
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Власти Калифорнии накажут тех, кто тайно снимет презерватив во время секса
Весь мир
Власти Калифорнии накажут тех, кто тайно снимет презерватив во время секса
pixabay.com  /  PD

Сакраменто, 9 сентября. В Калифорнии хотят запретить «стелсинг» (практика тайного снятия презерватива во время секса. — Прим. ред.). Такое дополнение к основному закону о сексуальном насилии поступило на подпись губернатору штата Гэвину Ньюсому. Об этом сообщило издание The Huffington Post.

Законодатели предложили наказывать за незаконное снятие презерватива без получения устного согласия у партнера. Жертва сможет подать в суд на возмещение ущерба.

Один из инициаторов предложения член Демократической ассамблеи Кристина Гарсия настаивает на принятии закона с 2017 года. По ее словам, по статистике Йельского университета случаи «стелсинга» за последние годы участились как в отношении женщин, так и мужчин-геев. Подобные обращения редко расследуются из-за того, что трудно доказать, намеренно это сделал партнер или случайно.

«Отвратительно, что существуют онлайн-сообщества, которые защищают и поощряют подобное и дают советы, как избежать наказания за снятие презерватива без согласия партнера, но в законе нет ничего, что ясно указывало бы на то, что это преступление», — сказала политик.

Если предложение примут, то Калифорния станет первым штатом США, где будет официально запрещен «стелсинг».

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