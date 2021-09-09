«Шугалей» возвращается на большие экраны

Сегодня, 9 сентября, в объединенной сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк» состоялся премьерный показ фильма «Шугалей-3. Возвращение». Оценить третью часть киносаги зрители могут в кинотеатрах Санкт-Петербурга, которые находятся в торгово-развлекательных комплексах «Заневский каскад», «Гранд Каньон», «Норд», «Питер Радуга», «МЕГА Дыбенко», «Галерея», «Балканский», «Жемчужная плаза», «Сити Молл», «Питерлэнд», «Лондон Молл», «Академ-парк», «Меркурий» и «Родео Драйв».

В центре сюжета уже знакомые персонажи — социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан. Третья часть — прямое продолжение второго фильма, финал которого был открытым. Герои возвращаются в Россию после почти двухгодичного плена в ливийской тюрьме «Митига», где оказались по вине террористов. Но спокойно существовать и тихо жить они не смогут. Через некоторое время храбрецы получают сообщение от Фарида, бывшего управляющего банка в Триполи. Он обладает ценной информацией, которой готов поделиться, поэтому приглашает их в Каир. Однако дружеская встреча обречена на провал: на глазах героев Фарида похищают неизвестные. Максим и Самер откладывают свои планы по отдыху в Египте и решают спасти друга.

Прошлые две части киносаги снимались, как отмечают создатели, в режиме реального времени, чтобы спасти людей, ставших прототипами главных героев. Так, искусство в сочетании с кинематографом помогло вернуть россиян домой. По словам спасенных пленников, фильмы оказали большое влияние и на арабских тюремщиков.

«Они посмотрели фильм, мне об этом сообщили, и я почувствовал, что отношение ко мне меняется. У них были проблемы с произношением моего имени. Все перемещения были с закрытыми глазами. С мешком на голове. И когда я уже шел, я слышал за своей спиной, как снимают меня на телефон», — рассказал Максим Шугалей в интервью тележурналисту Александру Рогаткину.

По приезде в Россию реальные Шугалей и Самер познакомились с «киношными». Актеры Кирилл Полухин и Олег Абалян признались, что образы, которые они сыграли в кино, пришлось додумать, основываясь на существующих фотографиях и беседах с близкими пленников.

«Когда мы с Самером встретились, то поговорили об образе, который у меня получился. Выяснилось, что где-то было точное попадание, где-то ситуации, которые были в кино, немного отличались от жизненных», — поделился Олег Абалян, примерявший на экране роль Самера.

Третью часть киносаги снимали в России и Тунисе. Режиссер Михаил Вассербаум отметил, что пришлось уложиться в сжатые сроки. Съемки проходили в пустыне, но актеров это не смутило: их не напугали даже 60-градусная жара и песчаные бури. Как заявила команда, работавшая над фильмом, они с удовольствием вернуться к своим ролям и обязанностям, если будет продолжение.

Рейтинг ожидания фильма на «КиноПоиске» почти достиг отметки в 100%. По оценкам пользователей интернет-сервиса о кино, которые уже успели по достоинству оценить ленту, «Шугалей-3. Возвращение» получил 7,8 баллов из 10, при этом значительно обогнав предыдущие части киносаги.

«Чаще всего первый фильм оказывается интересным, а последующие его части постепенно, а то и резко, скатываются вниз, зачастую откровенно стремясь к нулю. “Шугалей-3” — редкий пример обратной тенденции. Кино, наоборот, с каждой новой частью набирает обороты, как мне, во всяком случае, кажется. Сюжетная линия становится более продуманной и замысловатой. События, происходящие с героем, еще увлекательнее. Спецэффекты все более профессиональны и зрелищны. Приятно удивлен всеми этими моментами, гармонично сложившимися в качественную и действительно интересную ленту», — отмечает пользователь Василий Томилов в комментариях к фильму.

Посмотреть фильм «Шугалей-3. Возвращение» можно не только на офлайн-площадках Санкт-Петербурга, но и в онлайне. Например, на сайтах «КиноПоиск», IVI, Оkkо, Wink, MEGOGO, «Кино1ТВ», KION, «МегаФон ТВ» и «Билайн ТВ».