Юлия Пересильд вместе с экипажем успешно сдала экзамены перед полетом на МКС

, 9 сентября. Заслуженная артистка России Юлия Пересильд вместе с экипажем сдала все необходимые экзамены перед полетом в космос ради съемок фильма «Вызов».

Актриса Юлия Пересильд входит в основной состав экипажа МКС-66, который будет участвовать в съемках фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС). Исполнительница главной роли вместе с режиссером Климом Шипенко, а также космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплером успешно сдала необходимые перед полетом экзамены, об этом сообщил Центр подготовки космонавтов.

Старт корабля «Союз МС-19» со съемочной группой научно-просветительского проекта «Вызов» запланирован на 5 октября 2021 года. Кроме основного состава на МКС отправится и дополнительный экипаж.

Съемочная группа первого в истории «космического» фильма готовилась к полету в течение трех месяцев. Информация о начале сдачи экзаменов появилась накануне. Группа усвоила больше информации, чем нужно было.