Когда пляжный футбол затмит традиционный: Олег Баринов о победах клуба «Кристалл»

Пляжный футбол в России совершенно незаслуженно обделяют вниманием, в то время как российский клуб «Кристалл» в этом году в третий раз подряд стал победителем розыгрыша Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Этот вид спорта совершенно точно можно назвать искренним, поскольку в нем нет таких больших денег, как в традиционном футболе. Многие пляжные футболисты совмещают его со своими основными профессиями, которые их кормят.

Сможет ли пляжный футбол составить конкуренцию традиционному по количеству зрителей у экранов телевизоров? Есть ли перспектива у пляжного футбола войти в список олимпийских дисциплин? На эти вопросы и не только в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» ответил президент пляжного футбольного клуба «Кристалл» Олег Баринов.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Нет логических объяснений, почему пляжный футбол в России гораздо результативнее, чем традиционный, признался Баринов. Пляжный футбол достаточно молодой вид спорта в России, поэтому в чемпионатах мира команда участвует совсем недавно.

«Мы добились феноменальных результатов. За десять лет мы трижды становились чемпионами и дважды брали бронзовые медали. Говорят, что ребята бьются за реальные деньги, конечно, в пляжном футболе зарплаты ниже, чем в обычном. Но ребята бьются за Родину, чтобы стать чемпионами мира. Все увидели репортажи матчей, и многие полюбили этот вид спорта. Это действительно зрелищный вид спорта, за 36 минут забивается от 8 до 15 голов», — рассказал спикер.

В мире нет ни у кого в мире такой инфраструктуры для занятия пляжным футболом, как у России, отметил Баринов. Есть собственный стадион, спортивные площадки, фитнесс, бассейн, где спортсмены не только тренируются, но и имеют и дополнительные занятия.

Команда «Кристалл» — это сборная мира, в ней играют пять игроков-чемпионов мира и три бразильских легионера. Это команда, где нет лидера, каждый из игроков может взять на себя эту роль. В течение десяти сезонов были достигнуты серьезные результаты, никто в Европе столько не выигрывал.

«Мы пытаемся, беремся, чтобы выступать на Олимпиаде. Основная причина, когда вводят новую дисциплину, — это должны быть и женщины, и мужчины, женский пляжный футбол развит, но меньше, чем мужской. В пляжном футболе нет контрактов, когда футболисты целый год находятся в клубе, они приезжают на сезон. А в «Кристалле» есть контрактная система, но мы подходим под звание профессионального клуба, потому что у нас есть и такая система», — объяснил спикер.

Команда сборной Украины тоже должна была участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу, но не приехала. Олег Баринов рассказал, что из-за глупых политических причин им просто запретили приезжать на финал в Россию.

Пляжный футбол в России — это убыточная история, признался Баринов, поскольку построена на энтузиастах, а президенты клубов тратят свои деньги и время. Только недавно появилась поддержка от местных органов самоуправления.

«Есть программа FIFA Legacy по поддержке непрофессионального футбола, в том числе и пляжного, в планах построить пляжные арены. Планируем, что это будет в Самаре, в Саратове, в Москве, в Калининграде, может, и в Сочи, но там нет команды. Проведение Кубка мира приходится на сентябрь месяц, провести его в Москве или в Петербурге будет невозможно, поэтому кубок в этом году будет в Анапе», — рассказал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Олег Баринов рассказал, что порой в пляжный футбол идут футболисты, которые не смогли пробиться наверх в обыкновенном футболе. Раньше в пляжный футбол шли играть те, кто уже закончил играть в большой футбол, но сегодня это не так.

«Пока нет школ по пляжному футболу, ребята приходят из большого футбола с опытом, но дальше они попадают к нам и развиваются. У нас есть ребята, которых мы ведем с 16 лет. Они еще по своему возрасту ничего не могли достигнуть в большом футболе, они приходят к нам, им нравится», — добавил Баринов.

Пляжный футбол немного отличается от традиционного. Если в большом футболе мяч должен держаться внизу и как можно меньше подниматься вверх, то в пляжном футболе наоборот. Помимо этого, сама площадка специфическая — песок, по которому бегать очень трудно.

«Ребята физически очень готовы и не могут расслабиться на протяжении всего матча, хотя, конечно, у них есть замены и они меняются, потому что выдержать всю игру в темпе — невозможно. Мы все понимаем, что ребята играют в кость, у них нет щитков, бутс, поэтому часто бывают и переломы пальцев, и другие травмы», — рассказал спикер.

Кубок России по пляжному футболу пройдет в Анапе уже в сентябре, в нем примет участие клуб «Кристалл».