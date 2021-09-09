Москвича, сорвавшегося с горы в Сочи, доставили в больницу

Краснодар, 9 августа. Накануне во второй половине дня спасатели Краснополянского отряда получили информацию о москвиче, который, спускаясь с горы Сахарный Псеашхо, упал на скальном рельефе.

Как пояснили в пресс-службе отряда «Кубань-СПАС», самостоятельно турист передвигаться не мог, поэтому в 17:00 на место падения выдвинулась группа спасателей и сотрудников ЮРПСО МЧС России. Около десяти вечера пострадавшего обнаружили на месте падения и оказали первую помощь. Когда спасатели с пострадавшим, размещенным на носилках, покинули горный массив, они определили место посадки вертолета.

В 8:00 группа спасателей с туристом вылетела в поселок Красная Поляна, где пострадавший и был передан в медицинское учреждение.

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