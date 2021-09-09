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Суд в Севастополе приговорил к семи года тюрьмы ростовского наркоторговца
Происшествия
Суд в Севастополе приговорил к семи года тюрьмы ростовского наркоторговца
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Севастополь, 9 сентября. Житель Ростовской области получил семь лет колонии за попытку продать наркотики и психотропные вещества через закладки в тайники.

Подсудимый купил запрещенные вещества и привез их в Севастополь для перепродажи. Объявления о сбыте товара он собирался публиковать в Сети. Наркотики преступник хранил у себя дома, тщательно расфасовав их по упаковкам.

Следователи обнаружили у мужчины в доме 176 пакетиков с запрещенными веществами. Подсудимый успел даже поместить один из свертков в тайник, находящийся в Гагаринском районе, однако не успел его сбыть, потому что первыми его нашли сотрудники ФСБ в ходе следственных мероприятий. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Суд вынес строгое решение. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строго режима.

Тем временем силовики поймали на Сахалине контрабандистов с наркотиками на 50 млн рублей. По факту происшествия было возбуждено шесть уголовных дел по статьям о контрабанде наркотических средств, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

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суд колония наркотики
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