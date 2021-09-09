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Палата представителей Ливии одобрила закон о президентских выборах
Весь мир
Палата представителей Ливии одобрила закон о президентских выборах
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Триполи, 9 сентября. Спикер ливийской Палаты представителей Агила Салех ратифицировал в четверг закон об избрании главы государства через прямые всенародные выборы после того, как юридический комитет завершил его разработку, сообщил пресс-секретарь Фатхи аль-Марими.

Он подчеркнул, что любой, кто отвергнет данный документ, стремится разрушить страну, намекая на нежелание Высшего государственного совета (ВГС) согласиться с его содержанием. Парламент направит копии в Высшую национальную избирательную комиссию (ВНИК), ВГС и Правительству национального единства (ПНЕ), чтобы начать подготовку всего необходимого для проведения выборов в срок до 24 декабря.

Электоральный процесс, как ожидается, состоится на основе дорожной карты, одобренной Ливийским форумом политического диалога (ЛФПД) при содействии Миссии Организации Объединенных Наций (МООНПЛ). Ранее Высший государственный совет объявил о непринятии этого закона, который, по его мнению, даст возможность фельдмаршалу Халифе Хафтару баллотироваться на пост президента.

Касательно вопроса об избрании следующего состава Палаты представителей Аль-Марими сообщил, что он все еще находится на стадии рассмотрения в законодательном органе. В случае, если решение не примут до назначенной даты голосования, депутаты могут сослаться на закон о парламентских выборах от 2014 года.

В июле делегаты ЛФПД единогласно определили условия для выдвижения кандидатов в президенты. Так, любой, кто желает баллотироваться на пост главы государства, должен иметь только ливийское гражданство, исповедовать ислам и подходить по некоторым другим критериям.

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