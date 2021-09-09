Исчезновение Кейт Миддлтон обеспокоило жителей Великобритании

Лондон, 9 сентября. Герцогиня Кембриджская почти два месяца не появляется на публике, что совсем не свойственно монаршей особе. Жители Британии не на шутку взволнованы, куда же пропала их любимица.

Кейт Миддлтон в течение 58 дней не принимала участия в публичных мероприятиях. Последний раз ее видели на лондонском стадионе Уэмбли, где 11 июля проходил финальный матч Евро-2020. Исчезновение супруги принца Уильяма переполошило всю Великобританию. Кроме того, британцы обратили внимание, что в официальных соцсетях монаршей четы перестали появляться свежие снимки с Кейт Миддлтон.

Последняя публикация в Instagram-аккаунте датируется 6 августа, однако даже фотографии из этого поста у многих вызывают сомнения — поклонники предположили, что они были сделаны в январе прошлого года. Местные жители уже начали стоить теории, почему герцогиня Кембриджская «ушла в тень».

Одни британцы списывают исчезновение Миддлтон на пандемию. Мол, герцогиня Кембриджская может находиться на длительном карантине, ведь ее супруг не так давно переболел коронавирусом. Однако самая распространенная теория жителей Британиии — Кейт Миддлтон ждет четвертого ребенка. В начале лета один из инсайдеров уверял, что королевская чета в серьез задумалась о пополнении в семье.

Многие обратили внимание, что исчезновение супруги принца Уильяма странным образом совпало с новостями о переезде пары в Виндзор. Королевский эксперт Даниэль Эльзер назвал этот переезд герцогов Кембриджских «пощечиной» для Меган Маркл и принца Гарри.