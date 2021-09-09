Правящая партия Марокко проиграла на парламентских выборах

Рабат, 9 сентября. Правящая в Марокко Партия справедливости и развития (ПСР) потерпела сокрушительное поражение на выборах в законодательные органы 8 сентября.

Победу одержало политическое движение «Национальное объединение независимых» (НОН), получив 97 мест в парламенте. Об этом утром 9 сентября объявил министр внутренних дел африканского королевства Абделуафи Лафтит.

Чиновник добавил, что явка составила 50,53%, что на 10% больше, чем в 2016 году. На этот раз процесс включал не только выборы в парламент, но также и в органы местной власти.

Доминировавшая в течение последних десяти лет в политической жизни Марокко умеренная исламистская Партия справедливости и развития потеряла подавляющее большинство голосов, получив только 12 из 396 мест. В избирательном процессе участвовало также движение «Подлинность и современность» (ПиС), Социалистический союз народных сил и несколько других организаций.

За выборами в Марокко следили 4,6 тыс. местных и около ста иностранных наблюдателей. В стране применяется система независимого надзора за выборами, которая отличается тем, что контролирующие процесс лица не имеют возможности вмешаться в случае замеченного ими нарушения.