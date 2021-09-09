Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 20:18
20:17
Политика
Политолог Рар перечислил плюсы и минусы работы Меркель
20:10
Общество
Альтруизм России против «Большой фармы»: Онищенко о саммите по COVID-19 с Байденом
20:09
Общество
Суд в Самаре не стал рассматривать иск против обязательной вакцинации
20:07
Спорт
Пляжный футбол набирает популярность и может вытеснить традиционный с экранов ТВ
20:02
Шоу-бизнес
Малахов не согласился бы пожить в замке Галкина и Пугачевой даже за деньги
20:00
Общество
Самый старый самец пингвина Гумбольдта в мире умер в зоопарке Орегона
19:54
Общество
Академик Покровский не исключает появление четвертой волны коронавируса
19:51
Общество
Федеральная поддержка проектов Беглова ускорит строительство дорог в Петербурге
19:50
Весь мир
Президентский совет Ливии издаст указ в поддержку своевременного проведения выборов
19:47
Весь мир
Власти Калифорнии накажут тех, кто тайно снимет презерватив во время секса
Все новости

Правящая партия Марокко проиграла на парламентских выборах
Весь мир
Правящая партия Марокко проиграла на парламентских выборах
wikipedia.org  /  Pline / CC BY-SA 3.0

Рабат, 9 сентября. Правящая в Марокко Партия справедливости и развития (ПСР) потерпела сокрушительное поражение на выборах в законодательные органы 8 сентября.

Победу одержало политическое движение «Национальное объединение независимых» (НОН), получив 97 мест в парламенте. Об этом утром 9 сентября объявил министр внутренних дел африканского королевства Абделуафи Лафтит.

Чиновник добавил, что явка составила 50,53%, что на 10% больше, чем в 2016 году. На этот раз процесс включал не только выборы в парламент, но также и в органы местной власти.

Доминировавшая в течение последних десяти лет в политической жизни Марокко умеренная исламистская Партия справедливости и развития потеряла подавляющее большинство голосов, получив только 12 из 396 мест. В избирательном процессе участвовало также движение «Подлинность и современность» (ПиС), Социалистический союз народных сил и несколько других организаций.

За выборами в Марокко следили 4,6 тыс. местных и около ста иностранных наблюдателей. В стране применяется система независимого надзора за выборами, которая отличается тем, что контролирующие процесс лица не имеют возможности вмешаться в случае замеченного ими нарушения.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Правящая партия Марокко проиграла на парламентских выборах
марокко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru