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Похудевший Ким Чен Ын поразил жителей Пхеньяна новым имиджем
Политика
Похудевший Ким Чен Ын поразил жителей Пхеньяна новым имиджем
wikipedia.org  /  Cheongwadae / Blue House

Пхеньян, 9 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын поразил жителей Пхеньяна своей худобой и сменой имиджа на параде в честь 73-й годовщины основания страны.

Политик, который обычно предпочитает носить строгую однообразную одежду черного цвета, появился на параде в светлом костюме с бежевым галстуком. Также поразил тот факт, что Ким Чен Ын заметно похудел, и это сразу бросилось в глаза.

Пользователи Сети не оставили без внимания внешние изменения северокорейского лидера. Многие отметили, что Ким Чен Ын похорошел, сбросив вес, и стал сильно похож на своего дедушку.

«В таком виде он на своего деда еще больше похож», — пишет один из комментаторов.

Некоторые юзеры также выразили недоумение из-за того, что с речью к стране обратился не сам лидер КНДР, а секретарь Рабочей партии Ри Иль Хван.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю дня основания КНДР. Российский лидер обратил внимание, что развитие двустороннего сотрудничества Москвы и Пхеньяна позитивно повлияет на укрепление безопасности в регионе.

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Ким Чен Ын кндр парад
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