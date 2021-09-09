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Власти Алжира арестовали 30 человек по делу о лесных пожарах
Весь мир
Власти Алжира арестовали 30 человек по делу о лесных пожарах
ГУ МЧС России по Вологодской области  / 

Алжир, 9 сентября. Службы безопасности Алжира арестовали 30 человек, которые подозреваются в разжигании лесных пожаров, вспыхнувших в августе в области Кабилия и унесших жизни 90 граждан.

Прокуратура поместила задержанных во временный изолятор. Согласно информации Национальной жандармерии, среди обвиняемых — семь членов Движения за самоопределение Кабилии, известного больше под аббревиатурой «МАК». Данную организацию в мае 2021 года власти Алжира включили в список террористических.

В стране продолжается расследование обстоятельств лесных пожаров, охвативших площадь в десятки тысяч гектаров. Более других пострадал регион Тизи-Узу на севере страны. По информации Национальной жандармерии, расследования продолжаются на территории 387 очагов возгорания в 14 провинциях Алжира.

Власти и ранее обвиняли движение «МАК» в причастности к событиям. Сама же организация, штаб-квартира которой находится в Париже, опровергла данные заявления.

Массовые пожары, вспыхнувшие 9 августа, затронули 26 из 58 штатов страны и привели к гибели не менее 90 человек, включая 33 военнослужащих. По словам министра сельского хозяйства Абд аль-Хамида Хамдани, стихийное бедствие нанесло также ущерб более 89 тыс. гектаров пашен в северных регионах Алжира.

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