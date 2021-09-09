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Ученые БелГУ разработали материал с уникальным сочетанием прочности и пластичности

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 19:23
Хорошие новости России
Ученые БелГУ разработали материал с уникальным сочетанием прочности и пластичности
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Белгород, 9 сентября. Новые материалы с градиентной структурой разработали ученые НИУ «БелГУ». Разработка сочетает в себе прочность, эластичность и коррозийную устойчивость.

Белгородские ученые нашли решение, при котором материал меняет структурное состояние или фазовый состав по сечению. Исследования велись на базе лаборатории объемных наноструктурных материалов БелГУ при поддержке Российского научного фонда. Ученые работали над созданием материала повышенной прочности и ударной вязкости с высокими показателями коррозийной стойкости.

«Потребность в подобных материалах существует прежде всего в добывающей промышленности, где, помимо комплекса механических свойств, важна коррозионная стойкость», — пояснил старший научный сотрудник лаборатории, кандидат технических наук Дмитрий Панов.

Специалистам удалось получить уникальный образец стали. Она обладает сочетанием пластичности, ударной вязкости, коррозионной стойкости, достаточно низким пределом текучести. Это говорит о том, что разработка градиентной структуры — весьма перспективное направление.

В Южном Федеральном округе ученые придумали особый полимер, который может менять свои характеристики под воздействием света. Новинка найдет применение во всех областях промышленности, уверены специалисты.

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