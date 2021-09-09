Ласицкене вновь сфотографировалась с украинкой Магучих

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и россиянка Мария Ласицкене вновь сфотографировались. Произошло это после выступления на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Фото опубликовала австралийская спортсменка Элеанор Паттерсон.

Во время выступлений в Цюрихе россиянка одержала победу, прыгнув на высоту 2,05 м. Магучих заняла второе место, она показала результат 2,03 м.

На снимке запечатлено шесть финалисток «Бриллиантовой лиги»: помимо Ласицкене и Магучих там также Паттерсон, Никола Макдермотт (Австралия), Ирина Геращенко (Украина) и Камила Личвинко (Польша).

«Финал "Бриллиантовой лиги". Спасибо за грандиозное мероприятие. Наблюдать за этими женщинами было феноменально… Проведите по экрану, чтобы увидеть много высоких и долговязых людей», — подписала снимок спортсменка в своем Instagram.

Во время Олимпиады в Токио летом этого года Ласицкене также выиграла золотую медаль, а Магучих заняла третье место. После этого на Украине разразился скандал. На украинскую спортсменку набросились националисты, политики и СМИ. Легкоатлетку, которая является младшим сержантом Вооруженных сил Украины, вызвали в Минобороны для проведения беседы.

Украинский и российский журналист Юрий Кот в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал ситуацию с совместной фотографией Ласицкене и Магучих. По его словам, на Украине сегодня преследуют людей лишь за то, что они хотят общаться с гражданами России.

«Я думаю, что второй серии травли уже не будет. Потому что это неофициальная фотография, она ее нигде не выкладывала. Ее опубликовала австралийская спортсменка, не понимая того, что вообще возможно преследовать за фотографию обладательницу второго места. Произошедшее показывает весь идиотизм ситуации, сложившейся на Украине, когда люди не могут дружить из-за того, что какая-то кучка националистов так решила. Человека начинают преследовать просто за то, что он хочет общаться с другим человеком. Обращаю внимание: не с убийцей, вором, а с русским человеком. Что это, если не нацизм?» — задался вопросом собеседник ФАН.

Global Look Press / Ли Мин / Синьхуа

Эксперт считает, что, скорее всего, украинская спортсменка не думала, что ее фото с россиянкой вновь попадет в СМИ.

«Ярослава, наверное, соглашаясь на снимок, думала, что это никому не станет известно. Однако все всё узнали. Ее, скорее всего, опять вызовут в очередное министерство, а может, и нет. Поскольку в Киеве сами понимают всю абсурдность травли. Кроме того, после случившегося ранее, Магучих, вероятно, приняла решение встроиться в эту систему и не отсвечивать. Сейчас у нее совершенно другие задачи: ей необходимо добиваться лучших результатов, со второго места перемещаться на первое. Девчонка ведь реально талантливая. Это проявляется еще и в том, что она знает, где нужно промолчать», — заявил он.

Юрий Кот отметил, что на Украине Магучих должны не травить, а на руках носить, поскольку она своими достижениями прославляет Украину.

«Те люди, которые на Украине отчитывают Ярославу, не стоят ломаного ногтя этой талантливой девчонки. Они ничего не сделали для страны, ничего в своей жизни не добились. Они только умеют травить других людей и издеваться над ними, таким образом надувая свою внушительность. А Магучих — молодец. Она добивается на международных соревнованиях высокого результата и прославляет эту многогрешную и несчастную Украину своими победами. Ее на руках должны носить и говорить спасибо», — резюмировал Юрий Кот.

Ранее нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин на пресс-конференции заявил, что не любит водку, но может после матча расслабиться и выпить пиво.