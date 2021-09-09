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Роскомнадзор потребовал от Apple не оказывать содействие «Умному голосованию»

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 19:07
Политика
Роскомнадзор потребовал от Apple не оказывать содействие «Умному голосованию»
vk.com  /  Роскомнадзор

Москва, 9 сентября. Представители Роскомнадзора потребовали от американских цифровых компаний не предоставлять проекту «Умное голосование» технические средства для обхода блокировок России.

Пресс-служба ведомства уточнила, что обращение адресовано компаниям Apple, Google, Cloudflare и Cisco.

Юрист Илья Ремесло ранее напомнил, что пользователи приложения для «Умного голосования» рискуют потерять личные данные. Эксперт отметил, что россиян могут обвинить в сотрудничестве с экстремистской организацией, если они будут пользоваться ресурсом.

Роскомнадзор до этого заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с экстремистским движением. Основанием для внедрения ограничений послужило требование Генпрокуратуры РФ.

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apple роскомнадзор умное голосование
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