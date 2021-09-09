Сатановский двумя словами сформулировал «национальную идею» Украины

Москва, 9 сентября. Вся хваленая «национальная идея» современной Украины легко укладывается в два слова, уверен политолог и публицист Евгений Сатановский.

Обозреватель уместил в простое выражение идеологию Киева в рамках рубрики «Из жизни идиотов», которую журналист ведет в личном Telegram-канале. Поводом для высказывания Сатановского стало предложение советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича переименовать страну в «Русь-Украину». Идею развил журналист Дмитрий Гордон, он предложил назвать подконтрольные Киеву территории в Россию-1. Публицист уверен: именно в таких мелких и бессмысленных подколах и состоит вся суть «национальной идеи», которую продвигает команда президента Владимира Зеленского.

«Идея состоит в том, чтобы потроллить Россию, которая, по идее Гордона, должна быть переименована в "Россию-2". Такая уж на Украине теперь главная национальная идея — Россию троллить. Как во главе страны встал шут гороховый, так у нее все общение с внешним миром в клоунаду и превратилось. Не страна, а погост, на котором все местные черепа лыбятся», — иронизирует журналист.

Впрочем, можно сыграть и на поле украинцев, но такая тактика не понравится Киеву еще больше, смеется Сатановский. Журналист вспомнил мироустройство в дилогии российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко "Черновик" и "Чистовик" и с легкостью поставил Гордона и Арестовича на место. Если Украина так мнит себя предтечей всей восточнославянской цивилизации и величает себя "Россией-1" — пусть, уверен политолог. Но тогда и Российская Федерация в этой системе координат обернется "Россией-ноль" — недостижимым идеалом, которому команда Зеленского сможет только завидовать.

Не оставил в стороне одиозное высказывание Дмитрия Гордона и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. По мнению бывшего законодателя, на самом деле журналист "затроллил" сам себя и невольно признал, что русские и украинцы — единый народ.