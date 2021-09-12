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Академик Покровский оценил новый формат вакцинации от Роспотребнадзора

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 13:05
Общество
Академик Покровский оценил новый формат вакцинации от Роспотребнадзора
Федеральное агентство новостей  / 

Советский и российский медик, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, академик РАН Вадим Покровский  в разговоре с ФАН оценил новый подход Роспотребнадзора к вакцинации. Теперь можно в один день сделать прививки от гриппа, коронавируса и пневмококка. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Академик Покровский обратил внимание на ряд факторов, которые нельзя упускать при введении подобных инноваций в прививочный процесс.

Академик Покровский оценил новый формат вакцинации Роспотребнадзора
ras.ru  / Российская академия наук

«Здесь нужно уточнить насчет интервала прививок. Очевидно, что между прививками должен быть интервал, чтобы последовал иммунный ответ на один антиген и другие. А в принципе такой подход довольно разумен. Надеюсь, проведены соответствующие эксперименты. До этого всегда рекомендовали проводить вакцинацию раздельно в течение месяца, но, по-видимому, это какое-то новое слово в медицине», — говорит собеседник ФАН.

Жители всей страны принимают активное участие в кампании по вакцинации от коронавируса. В Москве уже привито почти 5 млн человек. 

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала самый «грозный» признак коронавируса

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