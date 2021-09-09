Президент ФК «Кристалл» Баринов рассказал о планах по развитию пляжного футбола в России

Санкт-Петербург, 9 сентября. Президент футбольного клуба «Кристалл» Олег Баринов вместе с генеральным секретарем РФС Александром Алаевым разрабатывает новую систему соревнований по пляжному футболу.

Баринов отметил, что еще несколько лет назад пляжный футбол в России был «убыточной историей». По его словам, этот вид спорта держался на энтузиастах — игроках, совмещающих тренировки и работу, а также на президентах клубов, вкладывающих в команду собственные деньги. Однако в последнее время пляжный футбол находит поддержку у властей и Российского футбольного союза (РФС), заявил президент «Кристалла».

Как рассказал Баринов, значительную часть помощи свела на нет пандемия коронавируса. Даже с поддержкой несколько клубов погибли, а многим пришлось отказаться от легионеров из-за финансовых трудностей. Несмотря на это, у пляжного футбола в России большой потенциал, считает президент «Кристалла». На данным момент он и генсекретарь РФС Александр Алаев обсуждают новую систему соревнований с привлечением мировых клубов.

«Алаев поддерживает пляжный футбол и мы разрабатываем новую систему соревнований <...> Возможно мы сделаем Суперлигу, и не как происходит в Лиге чемпионов. Мы планируем лигу с турами», — рассказал Баринов во время пресс-конференции в Медиацентре «Патриот».

По его словам, в планах строительство пляжных стадионов в Самаре, Саратове, Москве, Калининграде. Этот вид спорта стал все больше приковывать внимание зрителей. Такой всплеск интереса связан с успехами сборной России по пляжному футболу. Россияне 29 августа в финальном матче чемпионата мира со счетом 5:2 обыграли Японию и в третий раз стали победителями турнира.