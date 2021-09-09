Представитель Shell в России Маслов сообщил о рискованном положении независимых АЗС

Москва, 9 сентября. Некоторые российские независимые автозаправочные станции могут столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.

Независимые автозаправки, которые занимают до 60% отечественного рынка, могут стать банкротами. Таким мнением поделился топ-менеджер компании Shell в РФ Виталий Маслов. Об этом пишет РБК.

Директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell на территории России отметил в ходе недавнего брифинга, что с начала текущего года размер оптовой стоимости бензинового топлива увеличился на 20-30%. При этом в рознице бензин вырос всего на 3-6%.

По словам Маслова, это создает определенный дискомфорт для отраслевого бизнес-сообщества. Корпорация Shell присутствует в России с 1998 года. Организацией было открыто 411 автозаправочных станций, где 233 — собственные, а 178 АЗС являются дилерскими. Общее количество действующих в стране АЗС достигает 23 тыс.