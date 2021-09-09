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ВМФ РФ планирует поставить на вооружение 10 кораблей проекта «Александрит»

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 19:03
Армия
ВМФ РФ планирует поставить на вооружение 10 кораблей проекта «Александрит»
snsz.ru  /  Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода

Москва, 9 сентября. Командование ВМФ РФ намерено заказать десять кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Александрит», необходимые для усиления флота.

Такое заявление сделал главком Военно-морского флота РФ Николай Евменов. По его словам, серия кораблей типа «Александрит» является надежным вариантом, так как при создании этих тральщиков использовались передовые технологии. К тому же эти корабли обладают большой живучестью.

«Мы уже на практике посмотрели, как он себя ведет. Он достаточно комфортный для несения службы экипажей, достаточно надежный для выполнения боевой задачи», — подчеркнул Евменов.

Главком отметил, что даже после заказа новой серии из десяти кораблей следующие версии тральщика будут меняться и улучшаться. Проект «Александрит» является универсальным и в то же время имеет «хороший модернизационный запас».

Ранее Евменов сообщал, что во второй декаде сентября на воду будет спущен корабль проекта 21631 «Буян-М». Торжественная церемония спуска будет проходить на территории АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».

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