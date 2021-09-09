Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 21:47
21:46
Политика
Путин заявил о согласовании всех 28 программ по Союзному государству
21:46
Экономика
Нефть устремилась ввысь, а рубль укрепился: аналитики оценили ситуацию на рынках
21:45
Общество
Песков: Путин вряд ли примет участие в похоронах Зиничева
21:40
Весь мир
Борьба за Африку: Турция хочет создать империю на обломках колоний Франции
21:39
Весь мир
Центральноафриканцы вновь вышли на улицы с требованием отменить санкции ООН
21:36
Весь мир
Силы свободы и перемен Судана объявили о готовности участвовать в выборах
21:30
Общество
Дмитрий Песков: разговоры о кандидате на пост главы МЧС России вести рано
21:30
Весь мир
Премьер-министр ЦАР поддержал проект продвижения национальной музыки
21:28
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле завершились
21:24
Общество
Милонова «похитили»: что случилось с ростовой фигурой депутата
Все новости

Во Владимире открыли первый экопункт приема вторсырья
Общество
Во Владимире открыли первый экопункт приема вторсырья
Невские Новости  /  Семен Зарецкий

Владимир, 9 сентября. В рамках проекта «Чистая страна 2.0» во Владимире открылся первый экопункт по приему вторсырья.

Компания «Биотехнологии» принимает от горожан макулатуру, алюминиевые и стеклянные банки, бутылки, пластик, батарейки, сообщают «Владимирские ведомости».

«Ничто из тех отходов, которые будут сданы, не попадет на полигоны», — цитирует издание слова Руслана Губайдуллина, исполнительного директора Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна».

В ближайшее время в областном центре откроется еще десять таких экопунктов.

Ранее ФАН рассказывал, как в Волгограде остановили слив ядовитых отходов в канализацию. Коммерческая организация отравляла окружающую среду токсичными химикатами.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Во Владимире открыли первый экопункт приема вторсырья
прием отходы сбор макулатура эко-пункт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru