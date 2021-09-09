Во Владимире открыли первый экопункт приема вторсырья

Владимир, 9 сентября. В рамках проекта «Чистая страна 2.0» во Владимире открылся первый экопункт по приему вторсырья.

Компания «Биотехнологии» принимает от горожан макулатуру, алюминиевые и стеклянные банки, бутылки, пластик, батарейки, сообщают «Владимирские ведомости».

«Ничто из тех отходов, которые будут сданы, не попадет на полигоны», — цитирует издание слова Руслана Губайдуллина, исполнительного директора Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна».

В ближайшее время в областном центре откроется еще десять таких экопунктов.

Ранее ФАН рассказывал, как в Волгограде остановили слив ядовитых отходов в канализацию. Коммерческая организация отравляла окружающую среду токсичными химикатами.