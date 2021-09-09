В сирийской Деръа боевики продолжают сдавать оружие

В сирийском районе Аль-Арбаин продолжается процесс сдачи оружия боевиками в рамках операции правительственных сил Сирии по обеспечению безопасности в провинции Деръа.

Накануне в одном из районов региональной столицы был открыт специальный пункт, где у членов незаконных вооруженных формирований есть возможность урегулировать свой статус и сложить оружие.

В Деръа Аль-Балад планируется создание нескольких подобных центров для ускорения процесса разоружения. Все они будут находиться под защитой бойцов правительственных сил.

Ситуация на юго-западе Сирии обострилась в конце июля этого года. Местные бандформирования в нарушение заключенных ранее соглашений захватили один из районов Деръа.

Криминальные элементы объединились с членами спящих ячеек «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Для стабилизации обстановки бойцы Сирийской Арабской Армии начали военную операцию, окружив Деръа Аль-Балад. Для организации переговоров на место прибыли сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон.

Благодаря посредничеству России удалось добиться прекращения огня и заключить соглашения, предусматривающие для боевиков два варианта. Первый — прекратить любые противоправные действия и вернуться к мирной жизни. А второй — сложить оружие и покинуть регион, переехав на неподконтрольные правительству территории на севере страны.

Накануне порядка 430 боевиков, ранее выразивших готовность сдаться властям, начали приносить свое оружие в специально открытый для этого приемный пункт в районе Деръа Аль-Балад.

1 Организация запрещена на территории РФ.