Мать музыканта, умершего в ростовской больнице, дошла до главы СК РФ Бастрыкина

Ростов-на-Дону, 9 августа. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику регионального СК разобраться в ситуации с гибелью 40-летнего ростовского музыканта после многочисленных жалоб его матери.

Четыре года назад в БСМП №2 города Ростова-на-Дону скончался музыкант Алексей Киселев. По мнению врачей больницы, причиной смерти стал цирроз печени и печеночная недостаточность. Однако на протяжении всей жизни у музыканта не было подобных болезней, да и экспертиза эти данные не подтвердила.

Мать не могла поверить, что сын умер от цирроза и долгие годы добивалась опровержения первоначального диагноза, который поставили в больнице.

В августе текущего года женщине удалось пробиться на прием к главе регионального Следственного комитета, который пообещал взять дело на личный контроль, тем не менее, Людмила Киселева записалась и на прием к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Теперь именно следователям придется поставить точку в этом многолетнем поиске правды.

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело после обнаружения в одной из городских квартир, расположенной в центре города, тела 32-летней матери и ее годовалой малышки.