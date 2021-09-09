Скандальный спектакль «Идеальный муж» от Богомолова снимают с показа

Спектакль Богомолова, по мнению защитников традиционных ценностей, был провокацией, которую многие расценивали как оскорбление театральной классики, глумление над святынями и пропаганду сексуальных извращений. Свое мнение ФАН высказали юрист Елена Чекан и представительница родительской общественности Татьяна Боровикова, комментируя известие о том, что директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Сергей Женовач заявил о том, что 13 сентября состоится последний показ спектакля.

Общественный деятель, юрист Елена Чекан сообщила ФАН, что закрытия показов спектакля она с единомышленниками добивалась давно.

«У человека непосвященного имя заслуженного театра и название пьесы английского классика вызовут только положительные ассоциации. В случае спектакля Богомолова, который с 2013 года периодически демонстрировали с подмостков МХТ Чехова, все иначе. Пьеса имеет лишь отдаленное отношение к комедии Оскара Уайльда. Главные герои фантазий Богомолова — священник-педофил, открывающий бутылки крестом, а также депутат и киллер, предающиеся противоестественным утехам. Распятие в спектакле изображает актриса в образе женщины низкой социальной ответственности, которая обнаженная по пояс висит над сценой. Монологи чеховских “Трех сестер” жеманно произносят проститутки», — возмутилась общественница.

Чекан добавила, что, к сожалению, в определенных кругах спектакль Богомолова пользовался успехом: сторонники либеральных ценностей приходили на него по несколько раз, добывая контрамарки, некоторые готовы были даже платить деньги перекупщикам — билетов в кассе не было.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Многодетная мать, общественная активистка Татьяна Боровикова назвала постановку от Константина Богомолова «идеологической диверсией».

«Родительская общественность, патриоты, православные и просто консервативно настроенные люди протестовали против демонстрации подобного непотребства. Мы устраивали пикеты, обращались в полицию, прокуратуру, министерство культуры. Всего было подано около 1000 обращений. Наиболее отчаянные зрители просто выходили на сцену и требовали прекратить беснование. Жалобы спускались на тормоза, а представители театра цинично отвечали: “Не нравится — не смотрите!” Приблизительно так же вели себя организаторы спектакля “Первый хлеб” в театре “Современник”. Постановку многие расценили как глумление над подвигом нашего народа в годы Великой Отечественной войны. После обращения организации “Офицеры России” в следственные органы показ спектакля приостановили», — пояснила собеседница ФАН.

Многодетная мать изумилась тому, что государственные театры, которые получают большие дотации из казны, то есть живут на народные деньги, по ее мнению, не уважают ни свою страну, ни ее народ. Она сочла недопустимым постановку подобных «творческих экспериментов» на сценах российских театров и подчеркнула, что считает вместе со своими единомышленниками подобную деятельность не «свободой творчества», а зловредной деятельностью, направленной против традиционных ценностей, института семьи и устоев государства.

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