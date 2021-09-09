«Заставляет переосмыслить»: актер Дахненко посоветовал посмотреть фильм «Солнцепек»

Москва, 9 сентября. Драма «Солнцепек» — это очень жесткий, реалистичный фильм, который помогает многое переосмыслить, заявил заслуженный артист России Максим Дахненко.

Максим Дахненко сыграл в картине Максима Бриуса и Михаила Вассербаума «Солнцепек» антагониста главного героя Алексея Гончаренко. Оставшись без жены и сына, он идет «по кривой дорожке». По мнению артиста, фильм оставляет хорошие впечатления, трогает до слез.

«Есть вера, что там чистая правда, что действительно было именно так. В фильме я увидел эффект документалистики», — поделился он с изданием «Век».

По его словам, Бриус и Вассербаум ставили съемочной группе и актерам очень важную задачу. Они просили сыграть и снять так, чтобы больше не было войны.

«Фильм заставляет прочувствовать, переосмыслить и пересмотреть какие-то свои взгляды на описанные в нем обстоятельства», — подытожил Дахненко.

Именно достоверность — это прямой путь к сердцу зрителя, пишет «Экономика сегодня». А истории реальных людей становятся источником вдохновения для кинематографистов. Режиссеры «Солнцепека» с поразительной точностью воссоздали боевые действия в Донбассе в 2014 году.

Премьера картины состоялась 12 августа, «Солнцепек» позитивно приняли российские зрители. Фильм также переведут на английский, французский, арабский и украинский языки для проката в других странах.