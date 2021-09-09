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Российские космонавты Новицкий и Дубров приступили к шестичасовому выходу в космос

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 18:37
Технологии
Российские космонавты Новицкий и Дубров приступили к шестичасовому выходу в космос
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 9 сентября. Космонавты российского сегмента Международной космической станции Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Вне борта МКС космонавты должны будут провести около шести часов. Планируется, что за это время они смогут провести ряд работ по интеграции нового модуля «Наука». В частности, Новицкий и Дубров должны закончить операцию по окончательному подключению кабеля Ethernet к модулю «Наука», установить на модуле «Поиск» платформы с тремя контейнерами «Биориск-МСН». После нужно будет соединить интерфейсы модулей «Наука» и «Звезда».

Если будет оставаться время, космонавты намерены сфотографировать внешнюю поверхность российского сегмента МКС.

Ранее сообщалось, что на служебном модуле «Звезда» включилась аварийная сигнализация. Согласно заявлению Роскосмоса, это произошло из-за сработавшего датчика задымления при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.

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