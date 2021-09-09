Лукашенко назвал русских и белорусов народом «от одного корня»

Москва, 9 сентября. Русские и белорусы являются практически единым народом, который произошел «от одного корня», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время приветствия Лукашенко заметил, что русские и белорусы являются практически единым народом.

«Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе — родные государства, близкие народы. Практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы», — сказал Александр Лукашенко.

Также президент Белоруссии подчеркнул, что рассчитывает на принятие 28 союзных программ в рамках Высшего госсовета, который состоится в октябре.

Ранее Путин рассказал о предстоящих договоренностях России и Белоруссии. По его словам, нужно дать возможность кабминам финализировать несколько соглашений двух стран.